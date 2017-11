13-årig talang utmanar i Topplistan

Hon bor i Bräkne-Hoby och älskar att dansa och sjunga, något som märks i hennes bidrag Dance Dance Dance.

Som andra utmanare ser vi en veteran i Topplistesammanhang. Joacim Müllo har dessutom vunnit Blekingefinalen av Svensktoppen nästa så sent som i somras! hans bidrag den här veckan heter Julie, It's me.

Nu är det upp till dig att bestämma hur nästa veckas lista ska se ut. Hör låtarna och rösta på din favorit här!

Veckans lista:

1. Ventilators - Shotgun

099-10101

2. Erika Hansson - Painkillers

099-10102

3. Complex Machinery -Strength In Courage

099-10103

Utmanare:

Linnea Andersson - Dance Dance Dance

099-10104

Joacim Müllo - Julie, It's Me

099-10105

Rösta

Du röstar på den låt du vill ska hamna på Topplistan. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 8 november 2017.