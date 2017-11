Iron Maiden klara för Sweden Rock

"Vi är oerhört stolta och glada över att idag kunna presentera den största bokningen i festivalens historia", står det i pressutskicket.

Det är under bandets Europaturné: "Legacy of the Beast" som man besöker Sverige. Tanken är att fokusera spelningarna på de gamla hitsen.

– Vi jobbar på ett antal olika scenbyggen i klassisk Maiden-tradition och vi hoppas kunna ge våra fans en fantastisk upplevelse när de får se den här väldigt speciella showen, säger bandets manager Rod Smallwood.

Sedan tdigare är också Ozzy Osbourne bokad att spela på festivalen till sommaren.