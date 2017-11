Kränkningar ökar på Karlskronaskolor

Skolorna har en skyldighet enligt skollagen att rapportera in kränkningar till kommunen. Mellan januari och juni i år anmälde Karlskronas skolor in 156 fall av kränkande behandling där elever kränkt varandra. Det är åtta fler incidenter än vad som anmäldes in under hela 2016.

Nolltolerans

Saltöskolan med 170 elever har anmält 26 elevkränkningar och är därmed den skola som rapporterat in flest fall. Skolan har en nolltolerans och rapporterar så fort en elev känner sig kränkt. De flesta incidenter inträffar på fotbollsplanen.

– Det är knivigt och inte helt lätt att tolka när man ska anmäla in till huvudman. Vi på Saltöskolan går efter skollagen och anmäler allt, säger Marita Mattsson, biträdande rektor.

Medveten kränkning

På Tullskolan anmäls också händelser där elever känner sig kränkta. Men det krävs också att den som kränkte var medveten om vad hen gjorde och hade ett uppsåt.

– Det kan handla om att någon säger något elakt om den personens utseende och gör det på ett uppenbart sätt för att få den andra personen att må dåligt, säger Martin Andersson, rektor på Tullskolan.