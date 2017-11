Judas Priest till Sweden Rock

Sen tidigare är Iron Maiden, Ozzy Osbourne och Heavy Load bekräftade.

Andra band som kommer är Stone Sour, Kreator, Tarja, Vixen, Pretty Maids, Doc Holliday, Primordial, Joe Lynn Turner, Suffocation, Nazareth, Rotting Christ, Pop Evil, Nocturnal Rites, The 69 Eyes, Cyhra, Bullet, The Mick Clarke Band, Pist.On, F.K.Ü., Circus Maximus, The Quill, Lugnet, The New Roses och Junkyard Drive.

Därmed är 29 av totalt 80 akter presenterade, skriver Sweden Rock i ett pressmeddelande.

Sweden Rock Festival arrangeras den 6-9 juni 2018.