Kula hittad i konditoriet

Det var natten till idag som flera personer hörde av sig till polisen och berättade att de hört smällar runt Klaipedaplatsen i centrala Karlskrona.

Polisen åkte dit men kunde inte hitta något. Senare under morgonen lämnade konditori Lennarts som ligger just på Klaipedaplatsen in en anmälan om att de hittat två märkliga hål på sitt fönster.

Och nu berättar personalen att man även hittat en kula inne i lokalen.

– Det stämmer att polisen gjort det. Men vi vet inte mer än ni gör i nuläget säger en av de anställda.