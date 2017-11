De gjorde film om Claes Janssons antikvariat

Anders Pettersson, Adam Larsson, Anton Frej och Bilbo Zinders går alla på Digital bildproduktion på Blekinge Tekniska Högskola.

Tillsammans har de startat företaget Four by one i Karlshamn.

Väldigt intressant

I somras fick de chansen att göra en produktion under en längre period och då bestämde de sig för att det skulle bli en kortfilmsdokumentär om Claes Jansson och hans Antikvariat Bode i Karlshamn.

– Ända sedan vi kom hit har antikvariatet varit väldigt intressant. Första steget in är väldigt imponerande, säger Anton Frej.

Åtta minuter lång film

Killarna gick dit och frågade om han var intresserad, och det var han. Det blev en åtta minuter lång film.

– Vi har fått väldigt bra respons på Facebook. Den har delats av Karlshamnsbor som tycker att det är väldigt kul att det är en historia som handlar om Karlshamn som berättas, säger Anders Pettersson.

Här kan du se filmen.