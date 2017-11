Sölvesborgsmusiker och kampsång mot sexuella trakasserier i veckans Topplista

Rolf Hiller är hemmahörande i Sölvesborg och hans hjärta klappar för låtskrivandet. Från albumet Kärlek från 2015 kommer hans utmanarlåt Joni I New York.

Lovebomb är är hårdrocksbandet från Karlshamn och Karlskrona som levererar hårdrock enligt principen more is more. Take back the night är bandets kampsång mot sexuella trakasserier och en del i deras strävan att alla ska kunna vara den de är oavsett kön, läggning eller kultur.

Låten var också den officiella Pridelåten för Dala Pride 2017.

Veckans lista:

1. Typewrites - I'm blind

099-10101

2. Erika Hansson - Painkillers

099-10102

3. Linnea Andersson - Dance Dance Dance

099-10103

Utmanare:

Rolf Hiller - Joni I New York

099-10104

Lovebomb - Take Back The Night

099-10105

Rösta

Du röstar på den låt du vill ska hamna på Topplistan. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 29 november 2017.