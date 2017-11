Tung förlust i bottenmötet för KHK

Både KHK och Brynäs jagade väbehövliga poäng på torsdagskvällen och matchen gav möjlighet till närmare kontakt med lagen ovanför men innebar även en risk att hamna på än mer hal is.



Brynäs besegrade Karlskrona med 3-1 och signalerade till lagen närmast före i tabellen att man vill vara med och tävla framöver.



De båda lagen parkerade inför matchen i en egen liten region av tabellen precis ovanför respektive under kvalstrecket. En fin möjlighet till ett första kliv upp från bottendyn, med andra ord.



Ovisst

Brynäs, som så här långt under hösten har varit fjärran från den glans som i våras bar laget ända till SM-final, tog första steget mot de efterlängtade tre poängen. Efter en pigg inledning av Karlskrona dök läget upp för Juuso Ikonen och ledningspucken var ett faktum. Men mindre än minuten senare replikerade Karlskrona genom Konstantin Komarek och läget i första paus var lika ovisst som före matchen.



Den andra perioden bjöd på ishockey av ännu högre kvalitét. Tempot var högt, kombinationerna vackra och såväl Karlskronas målvakt Johannes Jönsson som kollegan i Brynäs, David Rautio, hade fullt sjå. De båda burväktarna skötte sitt respektive jobb så förtjänstfullt att perioden inte bjöd på något enda mål.



Tidigt avgörande

Brynäs pangstartade den tredje perioden genom att Aaron Palushaj snyggt pangade in 2-1-pucken efter endast 56 sekunders spel. Några minuter senare avgjorde Brynäs matchen. Målskytt, för andra gången denna afton, Juuso Ikonen.



Segern betydde att Brynäs så här långt tagit fyra av sex poäng på den bortaturné som även innefattar ett kommande besök i Örebro innan laget vänder hemåt igen. Karlskrona gör just nu Rögle sällskap som de två lag som hamnat en bit på efterkälken i tabellen.