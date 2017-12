Misstänkt stöldräd mot äldre

Under söndagsförmiddagen tillkallades polis till en lägenhet i Bräkne-Hoby efter att två kvinnor tagit sig in till en kvinna i 85-års åldern. Senare på dagen skedde ett liknande brott i Kalmar, något som oroar Fredrik Bratt vid polisen.

Det går inte att utesluta att det rör sig om samma personer som försökt ta sig in vid två olika tillfällen, säger han.

– Det är ett väldigt likt tillvägagångssätt. En kvinna lurar sig in och sen passar en annan kvinna på att ta sig in i lägenheten, och vid båda tillfällena har den andra kvinnan tagit sig in i sovrummen.

I Bräkne-Hoby ska den ena kvinnan ha uppgett att hon skulle göra en hälsokontroll. Därefter ska hon ha bett om ett glas vatten, men när den 85-åriga kvinnan kom in i köket upptäckte hon ytterligare en kvinna i lägenheten. Hon ska då har kört ut dem, men senare upptäckt att ett smyckeskrin med smycken saknades.

Rekommendationen är att inte öppna dörren, säger Fredrik Bratt.

– Är det så att man inte förväntar sig besök och inte känner igen personen som står utanför dörren, så avråder vi från att öppna dörren, säger han.