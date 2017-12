Arvo Ripatti – Olofströms sista krigsveteran

Han ryckte in 1943 och först var det fyra månaders utbildning. Då hade kriget mot Sovjet redan pågått i två år.

– Man visste aldrig om man kom tillbaka. Och de första åren efter kriget hade jag sådana mardrömmar, säger Arvo Ripatti.

Inbördeskriget

Och att krig är en en mardröm visste han redan:

– Under inbördeskriget 1918 blev min far tillfångatagen och hamnade i fängelse ett halvår. Min far vägde 35 kg när han kom tillbaka.

Svensk medborgare

I dag är Arvo Ripatti 92 år och sedan 1955 är han svensk medborgare. Men i hans hem vajar den finska flaggan:

– Det är som zebran, ränderna går aldrig ur.