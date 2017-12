De bortförda barnen växte upp i Karlskrona

De två barnen som förra veckan blev bortförda från en skola i Emmaboda kommun återfanns välbehållna under natten mellan torsdag och fredag i en lägenhet i Malmö.

Men barnens historia börjar flera år tidigare i Karlskrona.

Förlorade vårdnaden

Barnen har varit familjehemsplacerade sedan hösten 2012. Föräldrarna utreddes av socialtjänsten i Karlskrona för misshandel, efter att skolpersonal upptäckt blåmärken på ett av barnen.

Föräldrarna gick inledningsvis med på familjehemsplaceringen men när de ändrade sig beslutade socialnämnden för att omedelbart omhänderta barnen.

Stor insats

När det i onsdags upptäcktes att barnen blivit bortförda inleddes en omfattande polisinsats. Man stoppade bland annat trafiken över Öresundsbron för att inte någon skulle kunna föra med sig barnen utomlands.

Under natten mellan torsdag och fredag förra veckan slog polisen till mot en lägenhet i Malmö, där barnen hittades välbehållna.

Barnen mår bra och har överlämnats till socialtjänsten.

Barnen överlämnades då till socialtjänsten och Lennart Werner, bildningschef i Emmaboda kommun kan inte svara på om det finns en plan för när barnen ska vara tillbaka på skolan.

– Det har jag inga kommentarer till.

Barnens far häktad

Under lördagen häktades en man misstänkt för människorov och enligt kammaråklagare Stefan Gradler är den häktade mannen far till de bortförda barnen.

Ytterligare en man är anhållen i sin frånvaro, misstänkt för människorov.