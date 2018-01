Mattsson (S) väger flera ton i sin klimatpåverkan

Per-Ola Mattsson är den första i en rad politiker vars miljötänk vi testar här i P4 Blekinge.

Och just Mattssons utsläpp är 5,9 ton koldioxid per år jämfört med snitt-svensken som släpper ut åtta ton per person och år. Ändå är han inte nöjd.

– Jag tycker i och för sig att jag lever på ett vettigt sätt, men jag borde kunde ligga mycket lägre. Kanske 0,7, - 1,5 ton, säger han.

Per-Ola Matsson försöker exempelvis tänka på att gå eller ta cykeln istället för bilen när han kan och resa med nattåg istället för flyg.

– Ansvaret ligger på oss, det är ingen annan som kan göra något åt det, säger han.