1 000 förslag på vad sjunde syskonet ska heta

I Facebookgruppen "What you need help with today buddy" la nyblivna sjubarnsmamman Jessica Marmolin Mörlund upp en bild på sin nyfödde pojke och orden:

Någon som vill hjälpa till med namnförslag till den här lilla killen som föddes idag?

Gillar lite ovanliga namn.

Syskonen heter Alma, Love, Lilja, Linnéa, Lykke-Li och Lotus.

Så hjälp mig/oss.. <3 Tack! <3".

Och hjälp har familjen onekligen fått. Över 1 000 inlägg med olika namnförslag har trillat in.

– En del fina och en del knasiga. Det blir lite att gå igenom och vi kom hem från BB igår, berättar Jessica Marmolin Mörlund.

Att fem av de övriga sex barnen har namn som börjar på "L" är inget som hon och maken har kommit överens om.

– Det har bara blivit så. Denna gången är favoritförslagen Lotar, Alve eller Vide. Men vi har ju några viljor i familjen som ska få tycka till berättar hon.