Rudolfsson (S) vikt i klimatpåverkan är lika hög som två snittpersoners

Sara Rudolfsson har fått fylla i sina svar på Miljöinstitutets test Klimatkontot.se för att se hur många ton koldioxid hon bidrar till att släppa ut genom sitt sätt att leva.

– Man får ju verkligen rannsaka sig själv här känner jag och fundera "hur mycket handlar jag?", "hur mycket kör jag?" och "hur mycket påverkar jag?". Det var lite läskigt att fylla i ska jag säga, berättar hon.

Och just Sara Rudolfssons utsläpp är 14,1 ton koldioxid per år jämfört med snittsvensken som släpper ut åtta ton per person och år.

– Det är ju förskräckligt! Resorna är den största boven för mig och det blir ju så när man bor på landsbygden, säger hon.

För att förbättra sina siffror i framtiden tänker Sara Rudolfsson nu försöka satsa på att åka mer kollektivt, välja tåget framför flyget och byta ut dieselbilen mot en elbil.

– Jag har fått en tankeställare. Både privat och även hur vi agerar i kommunen. Jag skulle rekommendera alla till att göra det här testet, berättar hon.