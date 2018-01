Fiberleverantör i Blekinge pausar sina arbeten

Enligt presschefen Niklas Karnhill hänger det ihop med att IP Only ska förbättra sin kvalitet.

– Vi stoppar inte några projekt, utan har en paus nu under vintern och kommer att köra igång igen i vår, säger Niklas Karnhill och fortsätter:

– När vi kommer att börja bygga igen till våren så kommer det att vara bättre kvalitet.

Telia är jätten i branschen och IP Only är Telias främsta konkurrent när det gäller utbyggnaden av fibernät i Sverige. IP Only har för närvarande omkring 150 projekt varav uppemot tio stycken i Blekinge som nu pausas av naturliga skäl. Under vintern råder det för dåliga väderförutsättningar för att kunna utföra något arbete, uppger företaget.

Kommer det att innebära förseningar, att kunder får vänta längre på sin fiberanslutning?

– Vår ambition är att ingen ska få vänta längre och att vi kommer att leverera med högre kvalitet under resten av 2018, säger Niklas Karnhill till Ekot.

IP Onlys problem med att leverera fiber i tid och med god kvalitet är något som är omdiskuterat, och som har föranlett självkritik.

– Ingen fiberoperatör är perfekt, inte heller vi, säger Niklas Karnhill.

Den stora efterfrågan och den långa tillsynshanteringen är några av faktorerna som har gjort det svårt för IP Only att möta leveranskraven, enligt Niklas Karnhill.

– Det är tusentals markavtal som måste förhandlas och vi måste stämma av med länsstyrelsen och Trafikverket. Det är en väldigt komplex verksamhet med tanke på att vi finns i hundra kommuner, säger han.