KHK föll i viktigt bottenmöte

Det blev en spelmässigt mycket dålig match, som präglades av ångest eftersom det nu börjar dra ihop sig kring kvalstrecket.

Dessutom satt Leksands tränare Leif Carlsson och spionerade på dessa två potentiella kvalmotståndare.

-Jag försöker nu samla in så mycket intryck som möjligt, som kan vara bra att ha med sig om det skulle bli kvalspel för oss, säger Leif Carlsson, som snabbt fick en tydlig bild av vad som väntar de allsvenska lag som tar sig till SHL-kvalet:

- Här ser man att det finns fler individuellt skickligare spelare än vad som förekommer i allsvenskan. Samtidigt är det inte alltid kunskapen som avgör ett kval utan den mentala biten. Då gäller det också att njuta och ha skoj.

Moras Sebastian Hartman gav en snabb kommentar i C More när han fick höra att Leksand hade spioner på plats:

-Det är i alla fall inte oss de spionerar på.

Men Leif Carlsson kan inte ha blivit alltför orolig när han åkte hem efter matchen. Spelmässigt var detta en dålig match mellan två lag som är långt från bra SHL-form.

Mora var bäst från start. Därför var det logiskt, när Karlskrona tappade markeringen i mitten av första perioden, att David Kase helt fri kunde göra 1-0.

Lagkompisen Hartman, som slog passningen till Kase, berättade i C More om kommunikationen på isen.

-Jag hörde honom skrika, så jag slog en chanspuck in mot mål, trots att jag inte såg var han fanns.

I den andra perioden hände inte mycket förutom två mål. När klockan visade 10.04 gjorde Brandon Gormley 2-0 efter en dragning följt av en backhand.

Två minuter senare blev han utvisad och i följande powerplay sköt Karlskronas Konstantin Komarek ett jätteskott i krysset som betydde 2-1.

I tredje perioden öppnade Karlskrona starkt och skapade flera riktigt bra målchanser. Men Mora klarade stormen och kom spelmässigt tillbaka.

När sedan Jason Akeson gjorde 3-1 efter 16.22 var saken klar för Mora.