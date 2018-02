Ägarna till Statt Nattklubb svarar på anklagelserna

Vi har tidigare berättat om hur en konflikt mellan framförallt vakterna och klubbens ägare ledde till att klubben fick stänga, och att den händelsen i sin tur ledde till att kommunens alkoholhandläggare öppnade en tillsynsutredning gällande klubbens alkoholtillstånd.



Nu har ägarna lämnat ett yttrande till alkoholhandläggaren, där man framförallt pekar på att man under en längre tid fått in klagomål mot vakterna och även sagt upp vakterna en kort tid innan den aktuella kvällen.



Vidare så menar man att konflikten under kvällen bland annat ska ha haft en bakgrund i en personlig konflikt mellan två anställda, och man ifrågasätter även det PM som polisen skrivit gällande händelsen.



Svaret läggs nu till handlingarna i den tillsynsutredning som kan leda till att nattklubben förlorar sitt alkoholtillstånd, en utredning som kommer vara klar inom några veckor.