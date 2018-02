Sveriges bästa unga bagare kan bo i Mörrum

– Min mamma är konditor så det här har alltid funnit med i bakhuvudet. Men när jag valde in till gymnasiet ville jag bli polis. Så jag gick fyra veckor på samhällsprogrammet, men sen kom jag på mig själv med att ha gått i flera veckor och kikat in genom bagerifönstret – och bara längtat in dit. Så jag passade på att byta när jag hade chansen, berättar hon.

Den 14 mars hålls tävlingen i Göteborg. Under fem timmar kommer de tävlande att baka matbröd, vetebröd, wienerbröd, fransbröd och ett skådebröd eller en tårta.

– Jag skulle väl säga att det är som en vanlig arbetsdag om du har förberett innan. Det är egentligen inga konstigheter, säger Lisa Linghäll.