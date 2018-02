Trafikredaktionen uppmanar till försiktig körning i morgontrafiken, och rapporterade strax innan klockan 07 om en olycka söder om Rödeby på riksväg 28.

Vädret under dagen blir molnigt och under eftermiddagen eller kvällen kan det komma in snöbyar över länet.

– Temperaturen ligger kring nollan och någon minusgrad nattetid, säger meteorolog Maria Jönsson.