Metallica och Afghanistans nationella musikinstitut får Polarpriset 2018

Metallica

James Hetfied från Metallica .

Metallica grundades 1981 av Lars Ulrich och James Hetfield och två år senare släppte bandet sitt debutalbum "Kill 'em all".

1986 släppte bandet albumet "Master of Puppets" där titelspåret kom att bli en av bandets mest kända låtar.



1991 släppte bandet "The black album" - en försäljningsframgång som innebar att bandet lyckades locka nya lyssnare med låtar som "Nothing else matters".

I början av 2000-talet var Metallica ett av flera band som tydligt tog strid mot piratkopiering när man stämde fildelningssajten Napster för att olovligen ha spridit bandets musik.