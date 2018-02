Snö till kvällen och natten

– Det är inga jättemängder men ett par, tre centimeter kan det komma, säger Johan Wiksten meteorolog på SMHI.

Under torsdagen mulnar det på och temperaturen ligger omkring 0 grader.

Vinden är tilltagande sydostlig, vid kusten efterhand frisk.

Snön drar in sent under torsdagskvällen men temperaturen kommer att stiga under fredagen till flera plusgrader och Johan Wiksten räknar med att nattens snö kommer att smälta bort:

– Och det blir goda solchanser under fredagen.