Holmsjöbor känner sig lurade och besvikna

Den Kristdemokrat i Karlskrona som misstänks ha förskingrat pengar från både en idrottsförening och Kristdemokraternas partikassa planerade ett långt gånget byggprojekt med 55 lägenheter i Holmsjö.

Byggplaner läggs på is

Karlskrona kommun bekräftar att man haft förhandlingar med mannen om byggprojektet, men vill inte gå in på detaljer kring planerna. Man säger även att om misstankarna om förskingring stämmer, så innebär det att innan frågan är utredd så kommer de här byggplanerna att läggas på is.

Man känner sig lurad

Det som började som ett positivt projekt för bygden ser nu ut att rinna ut i sanden.

Ingrid Mattisson som är ordförande i Holmsjö Hembygdsförening är besviken.

– Det fanns en väntelista och folk hade redan börjat anmäla intresse för lägenheterna. Men efter vad jag läst i medierna så kommer väl företaget att falla.

Lurade

Så sent som i måndags var mannen med på ett möte och berättade om planerna.

– Man känner sig lurad, säger Ingrid Mattisson.