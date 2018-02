Holmsjöbor sluter upp och swishar pengar

Just nu viker föreningen två dagar åt att gå igenom räkenskaperna. Och byborna sluter nu upp och börjar swisha in pengar till föreningen.

Över 600 000 kronor

Men det är inte i närheten av den summa som försvunnit, säger en av ledarna i föreningen.

– Det som har försvunnit är vi säkra på är över 600 000 kronor. Och det betyder att de planer vi hade får vi skjuta på, säger han.

Ni har startat en insamling?

– Ja, många har redan swishat in, sent i går kväll hade det kommit in över 10 000 kronor.

Chockade

Nikolaj Dimitrov på macken i Holmsjö berättar de han mött är chockade.

– Det har varit inne ett par stycken och det verkar vara upprörda känslor. Folk är förbannade och chockade, säger han.

Skulder hos Kronofogden

Vi har sökt mannen som misstänks för att tagit pengar från föreningens konto men utan att nå honom.

Mannen har haft skulder hos Kronofogden i nästan tio år, som i dag uppgår till mer än en miljon kronor. De här skulderna har inte kunnat utmätas. Detta berättde SVT Nyheter Blekinge först om.

Våren 2005 begärdes mannen i personlig konkurs, en konkurs som avslutades några månader senare.

Mannen förkom också för några år sen en mängd gånger i Förvaltningsrätten.

Det handlade om tvister som han först och främst hade med socialnämnden i Karlskrona men även med Försäkringskassan, om bland annat försörjningsstöd och ersättning för arbetsskador.