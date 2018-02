Risk för fartygen i Östersjön under isveckan

Den sibiriska kylan har tagit grepp om Sverige och för första gången sen 2011 får vi en hel vecka med under noll grader i hela landet. SMHI varnar för risken för nedisning av fartyg i det annars isfria Östersjön.

– När det är kallt i vattnet och i luften samtidigt som det blåser så innebär det att vattnet som stänker upp på fartygen fryser till väldigt snabbt. Nedisning förekommer när man får upp vatten på utsatta ytor som däck eller däckkonstruktioner och lufttempreaturen är lägre än sjövattnets frystempreatur, förklarar Sofie Schöld, oceanograf på SMHI.

När temperaturen ligger under nollan över hela landet i 24 timmar kallas det för nationellt isdygn. Enligt SMHI kommer nu vi att få en nationell isvecka, det vill säga att hela nästa vecka kommer termometrarna i hela landet att visa på minusgrader.

Det är inte så vanligt med isveckor. Sedan 1950 har det bara hänt sex gånger, senast var det 2011.

Enligt prognosen från SMHI blir det kallast längst i norr med temperaturer på runt 20 minusgrader, något mildare blir det i Mellansverige och i Syd - från några få minusgrader till –10.

De låga temperaturerna och de kalla vindarna gör alltså att det finns risk för nedisning av fartyg i Östersjön och det medför flera risker, säger Sofie Schöld.

– När is ansamlas på fartyget så förskjuts tyngdpunkten och då påverkas fartygets stabilitet, här är små fartyg känsligare än stora.

- Andra faror är att säkerheten kan äventyras när man rör sig på däck, isbildningen kan försvåra sikten och räddningsutrustningen frysa fast eller navigationsutrutsningen täckas av is.

Om man ändå ska ta sig ut till sjöss, vad ska man tänka på då?

– I första hand ska man försöka undvika eller hålla nedisningen så liten som möjligt genom att anpassa hastigheten eller ändra rutten. Man ska också ta in all extra utrustning. Och när det väl har bildats is på fartyget så gäller det att få bort isen så snabbt och säkert som möjligt, säger Sofie Schöld.