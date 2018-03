Storängen tog sig in på Topplistan

Den här veckan har vi två veteraner som utmanar listans artister. Dels singer&songwritern Hildur Höglind som är aktuellt med en ny EP, där hon tonsatt gamla dikter.

Dels Karlskronabandet The Turnpikes som ivrigt väntar på att släppa ny platta under våren. Förtjänar de din röst för att ta sig in på Topplistan? Lyssna och bestäm dig här!

Här är Topplistans resultat för denna vecka!





1. Erika Hansson - Painkillers

2. Linnea Andersson - Dance Dance Dance

3. Storängen - I'm Done

Utmanare:

Hildur Höglind - Do Not Go Gentle

The Turnpikes - Do I Really Know Him

