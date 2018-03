Ingrosso blev Mello-vinnare

– Jag kan inte beskriva med ord hur glad och tacksam jag är. Det känns som det fetaste jag gjort i mitt liv hittills, säger Benjamin Ingrosso till TT.

Det var en glädjerusig vinnare som mötte pressen efter sin seger i Melodifestivalen.

– Jag trodde inte att det skulle betyda så mycket att vinna, men det gör faktiskt det. En stor del av landet har ringt och röstat fram mig till vinnare och att få den internationella juryns bekräftelse är också helt fantastiskt, säger han till TT.

Förra året var du lite skeptisk till att tävla i Melodifestivalen och nu vinner du den?

– Precis, jag är glad att jag bytte beslut.

Hur ska det firas?

– Sönder! Nu ska jag dance myself off, säger Benjamin Ingrosso med en blinkning till vinnarlåtens titel.

Trots all uppståndelse ville han också passa på att skänka en tanke åt sin konkurrent, och vän, Felix Sandman, som slutade tvåa.

– Vi ska dela på den här, hälsade Ingrosso i SVT Play, direkt efter sitt finalframförande.

Själv trodde han på seger för Sandman.

– Jag var så säker, han skulle vinna, jag var så glad för din skull, sade Benjamin Ingrosso, riktad till Sandman.

Redan under den första deltävlingen i Karlstad var Benjamin Ingrosso favorittippad och tillsammans med John Lundvik tog han sig direkt till final.

Det här är andra året i rad som Benjamin Ingrosso tävlar i Melodifestivalen. Gemensamt för hans båda bidrag - "Good lovinâ" och "Dance you off" - är att båda låtarna handlar om olycklig kärlek efter uppbrottet med flickvännen.

Trots att han länge har haft folkets stöd, ville han in i det sista inte ta ut någonting i förskott.

– Det hade varit helt sjukt om jag gick och vann, jag hade nog inte kunnat förstå det, sade han i början av finalveckan.

Benjamin Ingrosso har tidigare berättat att drömmen är att nå ut med sin musik till hela världen.

– Eurovision en väldigt bra grej att kunna synas i, man får visa sitt artisteri för hela jävla Europa, det är stört.

Årets bidrag "Dance you off" är ett visuellt nummer skapat av koreografen Zain Odelstål, samma person som förra året låg bakom Robin Bengtssons vinnarnummer "I can't go on".

Trots att SVT har den bredaste och högsta scenen hittills, har Benjamin Ingrosso en egen med lysrör i olika färger. Nu får han ta med sig scenen till Lissabon där han den 10 maj ställer upp i Eurovision Song Contests andra semifinal.

"Dance you off" föll också de internationella jurygrupperna i smaken som gav Ingrosso totalt 114 poäng, efter totalt sex tolvor, bland annat från Albanien, Cypern och Australien.

Tidigare under kvällen fick Renaida sjunga om sin låt "All the feels", efter att hon haft problem med medhörningen.

– Hallå förlåt, men jag hör inte någonting, ropade hon mitt under sitt framträdande av "All the feels".

Programledaren David Lindgren meddelade - sent i programmet - att Renaida skulle få sjunga sin låt igen, efter det ordinarie startfältet.

– Det var lite psykande, för det hade aldrig hänt förut. Man har kämpat sedan december och byggt det här, och så..., sade Renaida i SVT:s eftersändning.

Totalt fick SVT in 13 993 975 röster - ett rekord. Därmed gick 1 961 602 kronor till Radiohjälpen.

Sveriges Radios Carolina Norén intervjuade vinnaren efter showen.

– Jag är enormt glad och tacksam, säger Benjamin Ingrosso.

Melodifestivalsexperten Björn Källman var inte överraskad.

– Den var väldigt många låtar som skulle ha kunnat vinna ikväll, men det var en låt som vi trodde lite mer på, och det var Benjamin Ingrosso, säger han till Carolina Norén.