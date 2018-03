Skolan med pippi på SM i fågelholk

Så det har blivit som en tradition för Nättrabyskolan att gå till final i SM i fågelholk.

Det känns som en kvalitetsstämpel

Och läraren Daniel Hallström är glad.

– Det känns som en kvalitetsstämpel så det känns bra, i år är det en rymdraket som flyger till himmelen och i stället för att det står på den "Fly to the stars" så står det "Fly to the stare" så vi försökte vara lite humoristiska där, säger han.

Jag hade på känn att vi skulle gå vidare

Och eleverna Ida Jönsson och Alicia Odenmyr Wränghede i klass 7 C är också glada och hoppas på en vinst.

Rösta på holkarna här!

– Jag hade på känn att vi skulle gå vidare för vår raket var väldigt bra, säger Alicia Odenmyr Wränghede.

Den landsomfattande finalen avgörs på Stockholmsmässsan på söndag, och fram till dess går det att rösta på Naturskyddsföreningens hemsida.

Förutom Nättrabyskolan har också Bokelundsskolan klass 7E i Sölvesborg kvalificerat sig till SM i Fågelholk. Det är fjärde gången som Bokelundsskolan har gått till final, lika många gånger som det varit med och tävlat.

327 holkar är med i årets tävling som alltså avgörs på Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässsan på söndag.