Sarah Klang blev Grammisnominerad i klassen Årets nykomling och hennes skiva Love in the milky way, gick direkt in på listornas topplacering.

– Sarah Klang har en fantastisk röst och är ett perfekt komplement till de mer rutinerade artisterna, säger Malin Törnquist på Paraply produktion.

Andra artister som kommer till Hasslöfestivalen i år år Nationalteatern, Europe och Lena Philipsson.