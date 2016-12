Narkotikapåverkad man förstörde hotellrum

Mannen hade obemärkt tagit sin in på hotellet och upp på femte våningen. Väl där hade han tagit sig in på ett rum och låst dörren. Han upptäcktes senare av personal som inte fick mannen därifrån. Han uppträdde samtidigt hotfullt och personalen låste in mannen i rummet i väntan på polis. Under tiden slog han sönder stora delar av inredningen i rummet.

– Han hotade också med att hoppa från ett fönster, men det var aldrig något han menade. Det sa han bara för att inte behöva bli tagen av oss, säger polisens inre befäl Samir Cehic till P4 Kronoberg.

Polisen kunde gripa mannen utan några problem och han fick sova ett par timmar i en cell. Mannen, som är känd av polisen sedan tidigare, var narkotikapåverkad och erkände allt när han förhördes.

Han är nu misstänkt för olaga intrång och skadegörelse. Han släpptes efter ett par timmar hos polisen.