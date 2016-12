Lakers fick LHC på fall - igen

Växjö har vuxit till ett enormt spöke för Linköping och det fortsätter man att vara. I höst har Lakers tre raka segrar med totalt 13-4 och sju vinster i följd om man räknar med vårens slutspel.

– De lyckas på något sätt neutralisera vårt spel, säger LHC:s Sebastian Karlsson efter 1-4 på tisdagen.

LHC fick en tidig straff och chansen att ta ledningen, men Ken André Olimb lyckades inte överlista Joacim Eriksson - och i stället tyckte Adam Brodecki in 0-1 till Växjö efter en märklig situation.

Emil Pettersson pangade sedan upp 0-2 i nättaket efter en period som Växjö dominerade fullständigt.

Hemmamålvakten Marcus Högberg höll sitt lag kvar i matchen genom några riktigt vassa parader och hade även lite tur när Cory Murphy prickade ribban i powerplay.

Linköping hade förtvivlat svårt att ta sig igenom gästernas försvar och vissa stunder till och med komma ur egen zon.

I slutet av andra perioden fick LHC ännu en straff - som Broc Little sköt utanför. Reduceringen kom i stället i numerärt överläge direkt efteråt då Niklas Persson vispade in en retur.

"Jäkligt kul"

– Jag tycker att vi börjar så där. Sedan lyckas vi sätta tryck på dem och få fast pucken djupt. Det är jäkligt kul att spela just nu, sade Växjös Adam Brodecki i C More.

I tredje perioden hade Anssi Salmela ett tungt skott i ribbkrysset - men Dennis Everberg och Erik Josefsson avgjorde med dubbla fullträffar i öppen kasse till Växjös fördel.

/TT