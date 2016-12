Orsaken är att förskolepedagogen hade gått in till ett barn som precis skulle gå på toaletten och dragit ut barnet därifrån, gått genom ett matrum fullt med andra barn och in på en annan toalett. Under den korta promenaden var byxorna fortfarande neddragna.

En kollega reagerade starkt på det som hände och arbetsgivaren ser beteendet som kränkande mot barnet. Den anställde har även tidigare fått tillsägelser att förändra sitt beteende då det upplevts hårt, otrevligt och opedagogiskt.