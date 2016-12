Lakers vann på straffar i globen

Stämningen inför mötet mellan Djurgården och Växjö i Globen var uppsluppen och glad under den första perioden. Men med bara tio sekunder kvar till första vilan byttes de glada tillropen ut mot absolut tystnad.



Samtliga 10 078 åskådare hörde säkerligen klanget av puckens träff i stolpen, men få - om någon, inte ens tv-kommentatorn hade uppfattat det - översatte sinnesintrycken till att det hade blivit mål. Arvid Lundbergs skott kom från vad som såg ut att vara en alltför snäv vinkel, men lyckades leta sig in bakom Djurgårdens målvakt Adam Reideborn.



Chocken verkade tända hemmalaget, som kom ut i andra perioden och i princip spelade powerplay runt Växjö-målet under de fyra första minuterna. Till slut hittade också poängkungen Matt Anderson till Daniel Brodin med en fin passning bakom ryggen och kvitteringen placerades fint in.

Men Djurgården visade varför de dansar kring de negativa strecken när de släppte trycket och bjöd in Växjö, som återtog ledningen bara fem minuter senare, via backen Philip Holms klubba.



Växjö såg timida ut i inledningen av matchen, men det var inget annat än en synvilla. Sam Hallams mannar spelade rakt och sköt sig, skott för skott, in i matchen. Växjös smartness ströp länge syret till Djurgårdens offensiv och matchen såg ut att sluta poänglös.



Växjös målvakt Joacim Ericsson var i princip felfri matchen genom men med endast en ynka sekund kvar att spela hittade Linus Johansson en lucka och fick Globen att explodera i ett unisont, jublande skrik när han kvitterade matchen: 2-2.



Matchen gick till straffläggning där Växjö snodde med sig extrapoängen.