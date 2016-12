Växjö vände och vann mot Örebro

Både Örebro och Växjö kom till mötet med varsin straffvinst i bagaget. På annandagen såg dock Växjö länge ut att åka hem från Globen med tre poäng - men Djurgården kvitterade med några hundradelar kvar av den tredje perioden.



Nu fick däremot Växjö med sig alla tre poängen efter lagets fjärde raka bortamatch.



Men Örebro fick en smakstart. Efter knappt två minuter tråcklade forwardsveteranen Johan Wiklander in matchens första mål efter att Viktor Andrén, som fick chansen mellan stolparna, släppt en retur.



Men sen presenterade finländaren Tuomas Kiiskinen sig för bortapubliken - och vände matchen med mål i två öppna lägen. Först kvitterade Växjös forward när han satte pucken mellan benen på Örebromålvakten Julius Hudacek. Och två minuter före periodpausen gav Kiiskinen Växjö ledningen när han helt fri tryckte in pucken i öppen bur.



Kiiskinen, som fick en målmässigt trög start på säsongen, är nu uppe i nio fullträffar i SHL.



Och han trivs särskilt bra mot just Örebro - senast lagen möttes i Växjö i slutet av oktober blev landslagsspelaren matchhjälte med ett läckert volleymål.



Men Tuomas Kiiskinens målfabrikation stannade vid två fullträffar och andra perioden blev mållös.



Knappt halvvägs in i den tredje perioden utjämnade Örebros måltjuv Libor Hudacek till 2-2.

Och när knappt sex minuter återstod av ordinarie tid fastställde Växjös lagkapten Liam Reddox slutresultatet när han skickade iväg en puck som på något märkligt sätt letade sin sig in bakom olycklige Julius Hudacek.