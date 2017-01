– Det är grymt kul att komma hem och få representera Östers IF igen, föreningen betyder otroligt mycket för mig! Jag spelade ju här under tio år och har fått uppleva väldigt mycket under de åren, både som junior och A-lagspelare, säger Månz Karlsson i en kommentar på Östers hemsida.

Månz Karlsson kommer närmast från Åtvidaberg.