John-Martin blev fantomen när Jöback blev sjuk

– Det var så galet att jag har fortfarande inte riktigt hunnit tänka, det var bara att göra det. Vi har ju förberett detta så länge, däremot hade man ju gärna hoppats på att få veta det någon timme innan, berättar John Martin Bengtsson.

John-Martin Bengtsson från Växjö har en ensembleroll i succémusikalen The phantom of the opera som spelas för fulla hus på Cirkus i Stockholm sedan i september.

Dessutom är han stand-in för både Peter Jöback och Anton Zetterholm från Växjö.

Peter Jöback spelar huvudrollen som fantomen och växjöbon Anton Zetterholm har den andra stora manliga rollen som greve Raoul.

Men igår när första föreställningen efter jul- och nyårsuppehållet skulle spelas blev inget som planerat.

– Det inleddes med att Anton Zetterholm blev sjuk och fick hoppa av efter första scenen och förste reserven kastades in. Strax innan paus så kommer de fram till mig och säger att jag ska gå av och sminka mig för Peter är inte hundra procent, säger John-Martin Bengtsson.

Hur var det då?

– Det var fantastiskt, det är ju en roll som jag har velat göra väldigt länge. Nu hade man ju hoppats få göra hela rollen. Men att få göra ett sådant här inhopp var fantastiskt. Det blev ju inte som vi hade tänkt oss men publiken reagerade på ett fantastiskt sätt, säger John-Martin Bengtsson.