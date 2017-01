Reddox jobbade in Växjös segermål mot HV

Kanadensaren Liam Reddox avgjorde med ett riktigt viljemål (2-1) i förlängningen.



Tabellfyran HV mot tabelltrean Växjö talade för en jämn match. Så blev det också. Men inledningsvis var Växjö betydligt vassare.

– Vi flyttar pucken snabbt, skapar en hel del chanser och har två i stolpen. Rätt bra, sade Robert Rosén, som satte en av de två stolppuckarna i Fredrik Pettersson-Wentzels målram, till C More efter den första perioden.



HV 71 var mer beslutsamt i mittenperioden. Anton Bengtsson brände ett friläge, matchens bästa chans så långt för hemmalaget, men efter 12.14 kom utdelningen när Mattias Tedenby tryckte in sitt sjätte mål för säsongen – och nätade för tredje matchen i rad.

– Han (Linus Högberg) ser mig inte riktigt och så lyfter jag hans klubba, sade Tedenby till C More.



Men han krävde mer spelmässigt att sitt lag.

– Jag är inte helt nöjd med hur vi spelar. Visst, vi vinner perioden, men annars tycker jag att Växjö har spelat bra.



Pontus Netterberg skickade in vad han trodde var 1-1 med mindre än fem minuter kvar, men målet granskades och dömdes bort. Växjö fick en ny chans, när Anton Bengtsson satt utvisad, och tog den. Olli Palolas projektil gav förlängning och där avgjorde Reddox med dryga minuten kvar.