Fler kräver skärpt lagstiftning kring barnporr

– Det är verkligen på tiden, man mår ju illa när man har läst om detta och man blir ju helt tagen på sängen att det har varit så pass enkelt och att straffen är så låga. Så jag välkomnar verkligen en lagändring inom det här området, säger riksdagsledamoten Katarina Brännström (M).

Är det så att kunskapen varit för dålig?

– Tyvärr tror jag att det är så, och då inte bara på detta området när det gäller brott över internet. Jag tror det finns en naivitet i hela samhället, både hos polisen och oss politiker och det måste vi ändra på.

I dag lyder den här typen av brott under brott mot allmän ordning och många kräver nu att det förs in under sexualbrottslagstiftningen istället. Något som skulle göra stor skillnad tror Katarina Brännström:

– Det blir ju helt andra straff och då blir det ju också helt andra prioriteringar i polisens arbete. Vi får då en mycket mer avskräckande attityd bland vanliga människor som sitter och laddar ner de här förfärliga filmerna.