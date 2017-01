Växjö Lakers ute ur CHL efter ny förlust

Matchen avgjordes definitivt när Jaroslav Hlinka, 40 år ung, slog in 3-0-målet några minuter från slutet.



Växjö förlorade den första semifinalen på hemmaplan med uddamålet, vilket innebar att en seger skulle räcka för förlängning och en seger med mer än ett mål skulle innebära en finalplats.



Men topplaget i SHL hade förtvivlat svårt mot det tjeckiska storlaget. Istället kunde Lukas Klimek skjuta in 1-0 och när sedan Michal Barinka fick in 2-0 behövde Växjö göra tre mål i slutperioden för att nå en förlängning.



Det var dock inte ens nära. Jaroslav Hlinka och Peter Vrana utökade istället Spartas ledning.



I finalen möter Prag vinnaren av Frölunda och Fribourg-Gotteron.