Man och kvinna misstänkta för grovt olaga intrång

Under torsdagen tog sig två personer in på Saabs anläggning i Vikensved utanför Växjö – som klassas som skyddsobjekt eftersom militärt materiel behandlas där.

Sent igår kunde polisen anhålla en man och en kvinna, båda i 30-årsåldern, efter att man fått in vittnestips. Enligt Per Bergendahl, inre befäl på Växjöpolisen så åkte man hem till en misstänkt man, där en kvinna också fanns. Efter frågor kom det fram uppgifter som gjorde gällande att polisen hade skäl att plocka in duon.

Både mannen och kvinnan är anhållna misstänkta för grovt olaga intrång.