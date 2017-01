Siewert Öholm är död

– Han somnade in nu på morgonen. Det var väldigt lugnt och stilla, säger hans svärdotter Linda Nordberg till TT.



Siewert Öholm valde att offentligt berätta om sin svåra sjukdom i sociala medier den senaste tiden. Han drabbades av levercancer och berättade öppet om att han var döende.



På onsdagsmorgonen gick han ur tiden i Växjö där han vårdats en tid.

– Han hade sin fru Gitten vid sin sida, och hans söner har varit där de senaste dagarna, säger Linda Nordberg.



Ledde debattprogram



Siewert Öholm kom till Sveriges Television på 1970-talet där han under tio år ledde allsångsprogrammet "Hela kyrkan sjunger". Men det var framför allt som en rapp programledare för olika debattprogram som han skulle bli känd.



Alla bäst trivdes han i direktsändning och ledde bland andra programmen "Mot väggen", "Kvällsöppet", "Nattcafé" och "Svar direkt".



Siewert Öholm föddes 1939 i baptistkapellet i Långshyttan utanför Hedemora där hans far var pastor. Familjen flyttade ofta. Så småningom utbildade han sig till folkskolelärare men undervisade bara i tio år innan mediekarriären började ta fart, allra först som filmrecensent på Jönköpings-Posten. Därefter jobbade han både med radio och tv i Västerbotten.



Följare och kritiker



Sedan 2002 har han frilansat som debattör och krönikör och bland annat skrivit i den kristna tidningen Dagen. Han hade många trogna följare men fick också kritik efter uttalanden mot samkönade äktenskap och mot abort. Öholm kritiserade bland annat SVT för Mark Levengoods och Jonas Gardells ledande av Melodifestivalen 2003.