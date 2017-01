Tingsryd tappade poäng mot Västervik

Precis som de två tidigare mötena mellan lagen blev även det tredje en målfattig historia. Västervik som stod utan seger mot tabellfyran under säsongen inledde bäst under första perioden men utan att få in pucken.

Andra perioden var sämre från hemmalaget och Tingsryd hade lite mer av spelet men närmare ett stolpskott från gästernas Emil Forslund kom man inte.

I tredje perioden var det dags för hemmalaget att spräcka nollan. Efter att Victor "11" Öhman kämpat till sig ett numerärt överläge tog det dryga minuten innan Fredrik Andersson kunde sprätta upp 1-0 i nättaket bakom TAIF-målvakten Niklas Rubin. Ett mål som lagkamraten Jörgen Karterud förberedde honom på.

Det målet efter nio och en halv minut i tredje perioden blev avgörande.

I och med segern går Västervik upp på samma poäng som just Tingsryd. Men Tingsryd ligger en placering före - på en femteplats i tabellen.

Matchfakta:

Västerviks IK - Tingsryds AIF 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

Första perioden:

Skott: 13-6

Andra perioden:

Skott: 5-4

Tredje perioden:

1-0 (49.32) Fredrik Andersson (P Hansson) Spel 5/4

Skott: 10-7