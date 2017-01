Discodans till Bach och Mozart

Årets Kulturnatt har gått i kärlekens tecken med temat "Love is in the air". En mängd aktiviteter anordnades under lördagskvällen, bland annat drop in-vigsel, liggande konsert och barnteater.

I radiohuset arrangerade Klassiskt morgon i P2 disco till klassiska hits. Totalt kom 183 danssugna besökare, Bo Johansson var en av dem:

– Visst går det att dansa till sådan här musik också! Man får improvisera vet du, det blir som det blir, säger Bo Johansson.

Ulrika Pracht fick fylla på med dricka och ostbågar mellan låtarna.

– Man blir svettigare än vad man kan tro. Vissa låtar är lite rytmiskt knepiga att dansa till, det är jobbigare än på ett vanligt disco, säger Ulrika och skrattar.

Programledarna Pernilla Eskilsdotter och Martin Ekeholm stod i DJ-båset och spelade låtar som gästerna önskade höra.

– Jag funderar lite på vilken låt jag ska önska, jag skulle gärna vilja ha en tryckare, säger Thomas Niklasson.

Elisabeth Stolt Niklasson både sjöng och dansade till låtarna.

– Det är så roligt, man måste pröva nya vingar, säger hon.

Har du varit på ett klassiskt disco innan?

– Aldrig! Var finns det mer än här i Växjö?

Hör discodansarna i klippet ovan!