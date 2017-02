Växjöbandet som hörs i amerikanska TV-serier

I ett års tid har Håkan Persson och Louise Lindenger från I don't speak french känt till att låtarna Dawn of the new age och Let it go skulle vara med i dramaserien Swithched at birth.

– Det är häftigt! Vi visste inget om serien innan, men den sänds på ABC och har en miljon tittare och man bara: WHAT!?, säger Håkan Persson.

Hur har det varit att veta men att inte kunna säga något?

– Det har känts väldigt overkligt. Livet går ju på som vanligt. Det är lika grått ute, det är höst, men så vet man ändå att det här ska hända och man vet inte vad det kommer innebära för oss. Det blir stora kontraster i sitt liv när man får vara med om det här, säger Louise Lindenger.

Hur gick det till med MTV:s Real World Seattle då?

– Jag gick in på Spotify och kollade om bandet lagts till någon ny lista och så ser vi att vi ligger på listan MTV Real World Soundtrack. Så vi tänkte att något blivit fel. Sedan gick jag in på MTV och såg att där är våra låtar med. Så jag kontaktade förlaget och de berättade att ibland berättar de inte när de förlägger låtar, säger Håkan Persson.

Vad hoppas ni att det här ska leda till?

– Det blir ju en extra grej att ha på sitt CV som band. Man måste komma över vissa hinder på vägen för att komma upp sig lite. Vi driver ju studio och skriver låtar också och då blir det här en extra erfarenhet att ta med när vi går in i andra samarbeten, säger Louise Lindenger.