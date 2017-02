Tingsryd tappade i slutet – förlorade mot krislaget

Det blev en jämn och stundtals väldigt slarvig match mellan fjärdeplacerade Tingsryd och gästande krislaget Björklöven. Tingsryd tog planenligt ledningen i första perioden och det såg länge ut som att Filip Owessons mål skulle bli matchens enda. Men i slutskedet av den tredje perioden så kvitterade Björklöven och kort därefter tog man också ledningen via efter ett skott som styrdes in via Tingsrydsben.

En som var både besviken och arg över förlusten var tränaren Magnus Sundqvist.

– Vi får inte ge dem 1-1 målet som vi gör. Där måste man vara mer noggrann med man har för uppgifter vid tekning i egen zon, vid ledning 1-0. Det är det som gör mig fruktansvärt irriterad.

Du brukar vara lugn och sansad vid vinst såväl som vid förlust, du verkar arg nu?

– Jag tycker igen att vi ger bort matchen när vi har chansen att spela mer klokt och disciplinerat. Det tycker jag inte vi gör, så då förlorar vi.

I och med förlusten ligger Tingsryd nu på femte plats i Hockeyallsvenskan.