Just nu: Carnbäck storspelade i Karlskrona

Inför matchen passade uttrycket skilda världar fint till att beskriva de båda lagens formkurvor. Serieledande Växjö glänste med 13 segrar på de 14 senaste matcherna medan tabelltian Karlskrona, som jagade årets första seger, kunde visa upp en dyster svit på tio raka förluster.



Växjö visade direkt att man tänkt sig att infria sitt favoritskap. I matchens första spelminut vann man en tekning i anfallszon och Olli Palola kunde pricka in sitt 15:e mål för säsongen. Målet innebar att Palola gjorde lagkamraten Dennis Everberg sällskap i toppen av lagets interna skytteliga.

Klassmål

Tre minuter innan första paus var det dags för Växjös Nils Carnbäck att göra sitt första mål i SHL. Och det blev inte vilket mål som helst. 19-åringen, som är son till förre NHL-spelaren Patrik Carnbäck, kom ensam mot den 19 år äldre Johan Holmqvist och fintade denne åt vänster innan han iskallt lade in pucken till höger om Karlskronas rutinerade målvakt. Tankarna svävade oundvikligen tillbaka till Kent Nilssons konstmål mot USA i VM i Globen 1989 eller varför inte till Peter Forsbergs avgörande straff i OS-finalen i Lillehammer fem år senare.

Time out

Efter första paus gjorde Karlskrona ett försök att skapa match igen och puckarna ven allt intensivare kring målvakten Joacim Eriksson. Växjös tränare Sam Hallam insåg faran och begärde time out.



Men Karlskrona hade varken kunnande eller självförtroende nog för att ta sig in i den här matchen.



Men de ingredienser som hemmalaget saknade visade Nils Carnbäck upp. Några minuter in i den tredje perioden kom kvällens och karriärens andra SHL-mål. Växjö vann och gick på landslagsuppehåll i fortsatt serietopp.