– Vi är otroligt glada för att Eric är tillbaka hos oss! Han har tränat med oss till och från under säsongen och visar alltid stor pondus på plan. När vi nu går in i en ny fas av säsongen och vår planering passar denna pusselbit oerhört bra in tänket! Säger Niklas Nordén tränare i Vipers, på klubbens hemsida.

Roos kommer att finnas med i truppen som åker till Uppsala på söndag för att möta Sirius.