Inför mellotävlingen: Ola Salo lär sig ny segergest av P4 Kronoberg

Ola Salo har tillsammans med Peter Kvint skrivit låten Hearts Align som framförs av gruppen Dismissed i morgondagens melodifestivalomgång i Malmö.

– Min enda uppgift i morgon är att typ under tre sekunder flasha förbi i rutan och då ska jag just då försöka titta in i kameran och försöka vinka, sa Ola Salo i morse i P4 Kronoberg.

Då fick han rådet av Lars-Peter Hielle att istället för att vinka göra en dab.

– Okey, vad bra då har jag ett namn på det. Då kan jag öva på mitt dab, sa Ola Salo.

Lyssna i ljudet ovan när Ola Salo får lära sig vad en dab är!