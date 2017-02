Nyförvärvet avgjorde för Troja

Vinner man skotten med 22-6, som Troja gjorde i den andra perioden, så ska man inte målmässigt förlora den med 2-1. Men det här var just en sådan match där Troja bombarderade Borlängemålet utan att få utdelning, samtidigt som hemmalaget var hyperfarliga i sina kontringar.

Mattias Åkesson gjorde 0-1 redan efter 40 sekunders spel och halvvägs in i den första perioden ökade Niclas Lehmann på till 0-2. Här trodde nog många att segern var klar - och en bit in på den andra perioden borde den varit det. Troja stod för en kanonad mot Borlänges mål, men inför den tredje perioden blev matchen konstigt nog jämn igen, 2-3. Tobias Törnkvist hade gjorde Trojas tredje mål, men det var nyförvärvet Mikael Johansson som avgjorde matchen. I ett mycket spänt läge efter det att Borlänge kvitterat till 3-3 pangade 21-åringen in ledningsmålet 3-4, som visade sig räcka till seger.

Troja är därmed fortsatt serieledare före jagande Kristianstad.