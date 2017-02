Händelsen inträffade 22 januari i år och bilfärden slutade i diket på riksväg 23 i höjd med Vederslöv utanför Växjö. Mannen hade då 2.29 promille alkohol i blodet.

31-åringen har sedan dess suttit häktad eftersom åklagaren bedömer att det annars finns risk att han avviker.

Nu döms mannen till tre månaders fängelse för grovt rattfylleri.

31-åringen har erkänt att han drack alkohol under sin rast och att han somnade under körningen och därför for av vägen.