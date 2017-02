Växjö vann i sudden – kvar i serieledning

Efter en trög start på säsongen lyser Växjö nu i toppen på tabellen. Med sin imponerande segerrad i ryggen var det också smålänningarna som direkt tog tag i taktpinnen mot Skellefteå.



Sällan har Skellefteå varit så tillbakatryckta i hemmaborgen som under de första minuterna. Och när Jimmie Ericsson åkte ut för boarding efter dryga minuten tog Växjö också ledningen.



1-0-målet smakade säkert extra delikat för målskytten Emil Pettersson som i början av december ratades av Skellefteå men som sedan dess har utvecklats till en av serieledande Växjös viktigaste spelare. I den här matchen var Pettersson en av de allra bästa på isen.



Men han hade konkurrens av Skellefteås Joakim Lindström, som efter en tids måltorka nu fick igång produktionen igen. Först kvitterade han till 1-1 på straff efter 4.06. Lindström blev fälld i friläge men gjorde inget misstag på straffslaget som innebar hans 100:e mål i SHL.



Skellefteås stjärna stoppade sedan huvudet under armen och frispelade en förvånad Dennis Everberg i början av mittenperioden. Everberg tackade för passningen med att säkert ge sitt lag ledningen på nytt. Joakim Lindströms revansch kom några minuter senare när han tryckte in en ny kvittering efter att Filip Berglund prickat stolpen bakom Växjömålvakten Joacim Eriksson.



Men Växjö såg större, starkare och skickligare ut i den här matchen och vägrade att släppa greppet.



I en kontring i slutet av den andra perioden kunde Olli Palola på nytt ge sitt lag ledningen med 3-2.



Skellefteå fick chansen att utjämna i numerärt överläge men i stället stack Växjös Liam Reddox upp och utökade Växjöledningen till 4-2 med en man mindre på isen efter bara 22 sekunder av den tredje perioden.



Henrik Hetta gav Skellefteå hoppet tillbaka med ett stenhårt slagskott efter 7.11 och två minuter före slutsignalen var det kvitterat igen. Bud Holloway lyfte säkert in 4-4 och ordnade förlängning. Där var Växjös lyckosammast. Ville Leinos mål i förlängningen betydde 5-4 för Växjö, lagets 15:e seger av 16 möjliga på slutet.